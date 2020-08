Playoffs à l’Ouest : Tout se jouera sur un (ou deux) match(s) !

La défaite des Memphis Grizzlies hier soir garanti un « play in », sorte de mini-finale entre le huitième et le neuvième pour le dernier spot en playoffs à l’Ouest.

Toujours aussi folle. Alors que la saison régulière se termine à la fin de la semaine, la course aux playoffs est toujours aussi folle à l’Ouest. Les déboires des Memphis Grizzlies dans la bulle Disney – où ils n’ont gagné qu’une seule des six rencontres disputées jusqu’à présent – ont resserré le classement de la Conférence. Portland Trail Blazers, Phoenix Suns et San Antonio Spurs peuvent eux aussi prétendre à la précieuse huitième place, synonyme de qualification pour les playoffs. Les New Orleans Pelicans et les Sacramento Kings sont eux éliminés.

CQFR : Lillard a encore frappé, Pelicans et Kings au tapis

Rien n’est encore joué. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y aura un « play in » pour ce dernier spot en question. En effet, la défaite des Grizzlies hier, contre les Toronto Raptors, les empêche désormais de finir avec plus de trois succès d’avance sur leurs poursuivants. Ils sont toujours huitièmes, mais devront en découdre sur un ou deux matches couperets.

Pourquoi un ou deux ? Parce que ça dépendra de leur classement à l’issue des huit matches de reprise. Le « play in » oppose donc le huitième et le neuvième. Pour valider son ticket, l’équipe la mieux placée doit gagner un match seulement. L’autre doit en décrocher deux à la suite. Une petite finale, ou mini série de playoffs qui s’annonce engagée. Les Grizzlies et les Blazers sont en position pour s’affronter mais ça peut encore bouger.

Le premier match décisif aura lieu samedi. En cas de victoire du neuvième, le second duel se déroulera dès le lendemain.