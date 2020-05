Kendrick Perkins s'est fait une réputation depuis sa reconversion comme consultant. Ses avis très tranchés, à tort comme à raison, passent rarement inaperçus. Une sorte de digne héritier de Charles Barkley même si ce dernier s'est un peu calmé avec le temps et l'expérience. Dernièrement, il s'est fait remarquer pour ses prises de position anti-Warriors. Pour lui, les Dubs de ces cinq dernières années ne font pas partie des meilleures équipes de l'histoire. Kendrick Perkins a également pris parti pour James Harden lorsqu'il s'agissait de le comparer avec Stephen Curry. Le champion 2008 avec Boston en a également profité pour évoquer le barbu et son nouveau corps délesté d'une dizaine de kilos.

"Je suis ravi de voir que James a consacré son temps à bon escient pendant la pandémie et qu'il n'a pas traîné avec ses potes Lil Baby et Meek Mill. James était dans le laboratoire et il va être dangereux. On parle d'un des gars les plus prolifiques en terme de scoring... il a perdu du poids et il est dévoué à la tâche ? Il sera dangereux. Il va faire des Rockets un favori pour le titre si la saison reprend"

Voir James Harden transformé physiquement est excitant. Ses cross, son step-back vont devenir encore plus tranchants. S'il arrive à emmener les autres, à d'avantage devenir un leader, il aura clairement franchi un cap. De plus, cette interruption de presque cinq mois (si la date fixée par la NBA est rendue officielle) va redistribuer les cartes. Houston va avoir un training camp de plusieurs semaines pour façonner son méga small-ball. Plus quelques matches de saison régulière. Si bien que si la mayonnaise prend, les Texans pourraient être l'une des équipe à éviter en playoffs.