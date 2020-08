Previews playoffs NBA : Indiana Pacers (4) vs Miami Heat (5)

Indiana Pacers

Bilan : 45-28 (61%), quatrième à l’Est

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Six victoires, deux défaites. L’une des équipes champagne de la bulle ! Menés par un T.J. Warren impressionnants, les Pacers ont réussi à remonter au classement de la Conférence Est. Ils tenaient à éviter les Celtics. C’est chose faite. Et en bonus, Victor Oladipo est finalement revenu sur sa décision de déclarer forfait à Orlando. Il est là, tout comme Malcolm Brogdon. L’absence de Domantas Sabonis pèse, bien évidemment, mais l’équipe d’Indianapolis est armée.

Miami Heat

Bilan : 44-29 (60%), cinquième à l’Est

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Trois victoires, cinq défaites. Du bien et du moins bien en définitive. Avec, comme pour beaucoup d’équipes, des blessures venues enrayer la machine. Jimmy Butler et Goran Dragic souvent absents, Jae Crowder, Bam Adebayo, Duncan Robinson et Tyler Herro en ont profité pour assurer le relais. Le Heat a notamment gagné le match qui comptait le plus jusqu’à présent, à savoir le duel contre les Pacers qu’ils retrouvent désormais en playoffs.

Le duel à suivre

T.J. Warren contre Jimmy Butler. Oh boy. Oh oui. Ça promet. Les deux hommes se sont pris le bec en janvier dernier, en étant proches d’en venir aux mains. De l’eau a coulé sous les ponts… mais la mémoire reste. Après les 53 points et autres cartons de Warren, Butler s’est chargé d’éteindre le scoreur des Pacers lors de leurs retrouvailles à Disney. L’arrière du Heat assure désormais que le beef est « mort ». Jusqu’à ce qu’ils se croisent à nouveau, avec cette fois une place en demi-finale mise en jeu.

TJ Warren, la nuit de gloire d’un scoreur né

La clé de la série

Qui sera le facteur X ? C’est la question à se poser. De la réponse découle sans doute le vainqueur de cette opposition qui pourrait être très serrée. Les stars seront probablement au rendez-vous. Mais ensuite, qui fera la différence ? Notamment en attaque. Qui soutiendra le mieux son leader ? On serait tenté de penser immédiatement à Tyler Herro. Le rookie a la dégaine du playboy qui claque 24 points en sortie de banc sur un Game 5 crucial.

Le pronostic

Miami en sept.