Previews playoffs NBA : Houston Rockets (4) vs OKC Thunder (5)

Houston Rockets

Bilan : 44-28 (61%), quatrième à l’Ouest

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Quatre victoires, quatre défaites. Peu importe les résultats, la blessure de Russell Westbrook assombrit quoi qu’il arrive le tableau. Les Rockets n’ont pas été une seule fois au complet à Disney. Et ils vont débuter les playoffs sans leur seconde lame. En son absence, Austin Rivers en a tout de même profité pour marquer 41 points. Ça méritait d’être souligné.

Oklahoma City Thunder

Bilan : 44-28 (61%), cinquième à l’Ouest

Comment ça s’est passé dans la bulle ?

Quatre victoires, quatre défaites. C’était suffisant pour remonter au classement de la Conférence Ouest. En réalité, le parcours du Thunder dans la bulle était un vrai grand huit : victoire convaincante contre le Jazz, dominé par les Nuggets, forte impression contre les Lakers, balayé par les Grizzlies, écrasement des Wizards, fessé par les Suns. Avec, encore et toujours, comme pour chaque équipe, son lot de forfaits. Steven Adams a manqué des rencontres. Dennis Schröder a lui quitté Orlando pour la naissance de son enfant.

Le duel à suivre

Chris Paul contre Russell Westbrook. En supposant que ce dernier, déjà out pour le Game 1, puisse jouer durant la série. Mais cette opposition est superbe sur le papier. Les deux meneurs All-Stars échangés l’été dernier qui retrouvent leur ancienne équipe avec la ferme intention de prouver qu’ils sont chacun au-dessus de l’autre. CP3 a d’ailleurs été très bon à Disney. Toujours le patron du Thunder.

La clé de la série

Les Rockets peuvent-ils survivre dans la peinture ? Ce sera la même question à chaque série. Mike D’Antoni et son staff misent sur un cinq très mobile avec uniquement des extérieurs. Du « super small ball ». Robert Covington et P.J. Tucker pour boucler la raquette. Steven Adams aura des duels avantageux. S’il parvient à vraiment les exploiter, ça peut mettre Houston en difficulté. Les Texans devront minimiser les pertes près du cercle et aux rebonds… tout en se montrant très adroits à trois-points. C’est leur recette. Ils vivront et mourront avec.

Le pronostic

Houston en six.