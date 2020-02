Les résultats de la nuit en NBA :

Bucks @ Magic : 111-95

Mavericks @ Hornets : 116-100

Knicks @ Pistons : 95-92

Pelicans @ Pacers : 124-117

Nets @ Raptors : 118-119

Clippers @ Wolves : 115-142

Lakers @ Warriors : 125-120

Nuggets @ Suns : 117-108

Spurs @ Kings : 102-122

___

- Même la maladresse de Giannis Antetokounmpo n'a pas mis à mal les Bucks, faciles vainqueurs du Magic hier soir (111-95). Le MVP a converti seulement 6 de ses 17 tentatives mais il a tout trouvé le moyen de compiler 19 points, 18 rebonds et 9 passes. Ses coéquipiers étaient eux dans un grand soir. Brook Lopez a inscrit 23 points, Khris Middleton 21 et Eric Bledsoe 18. Au bout du compte, l'équipe de Milwaukee n'a pas été menée une seule fois de la partie ! Elle caracole bien sûr toujours en tête de la NBA. Evan Fournier a marqué 14 points pour le Magic.

- Toujours pas de Luka Doncic mais tout de même une victoire pour les Mavericks. Ils se sont imposés sur le parquet des Hornets (116-100). Kristaps Porzingis était lui aussi absent et c'est donc le joker Seth Curry qui a pris les choses en main. Il a fini avec 26 points à 10 sur 14 aux tirs avec un excellent 6 sur 8 derrière l'arc à trois-points.

- Plus d'Andre Drummond aux Pistons et donc plus personne pour prendre des rebonds importants dans les dernières possessions de la partie. Hier soir, les Knicks ont eu deux deuxièmes chances décisives pour permettre à Julius Randle d'achever Detroit à 13 secondes du buzzer. Victoire finale de New York, 95 à 92. La quatrième de suite pour la franchise de Manhattan ! Randle a marqué 17 points. 2 seulement pour son coéquipier Frank Ntilikina (13 minutes). Sekou Doumbouya, son compatriote des Pistons, a fini avec 5 points.

- Les Pelicans se sont déplacés à Indiana sans Brandon Ingram et Zion Williamson mais ils sont quand même repartis avec la victoire (124-117). Ils ont bien géré le money time, avec notamment 31 points pour Jrue Holiday ou encore 15 points et 7 passes pour Lonzo Ball. J.J. Redick a planté 23 points en sortie de banc.

- Les Raptors ont encore eu chaud mais ils ont réussi à contenir le comeback des Nets pour décrocher une nouvelle victoire (119-118). La quatorzième de suite pour la franchise la plus en forme en ce moment en NBA. Les champions en titre ont résisté aux 37 points de Caris LeVert. Fred VanVleet a riposté en inscrivant 10 de ses 29 points dans le quatrième quart temps. Pascal Siakam et Terence Davis ont chacun ajouté 20 points pour palier à l'absence de Kyle Lowry. Avec cette superbe série de victoire, les Canadiens se détachent à la deuxième place de la Conférence Est.

- Les Clippers se sont déplacés dans le Minnesota et ils ont pris le déluge ! Malgré l'absence de D'Angelo Russell, les Timberwolves ont écrasé les Californiens (142-115). Le surprenant James McLaughlin a converti 11 de ses 15 tentatives pour finir avec 24 points et 11 passes décisives. Le nouvel arrivant Malik Beasley a lui planté 7 paniers primés pour 23 points au total. Avec ce succès, les Wolves mettent fin à une série de 13 défaites consécutives !

- Andrew Wiggins n'a pas réussi à mener les Warriors à la victoire pour ses débuts avec sa nouvelle franchise. Il faut dire que les Dubs, derniers à l'Ouest, affrontaient les Lakers, premiers. Ils se sont inclinés de peu, 120 à 125. Avec tout de même 24 points pour Wiggins, plutôt adroit (8 sur 12). Mais les doubles-doubles des deux superstars de Los Angeles, Anthony Davis (27 points, 10 rebonds) et LeBron James (22 points, 11 passes) ont fait la différence.

- Jamal Murray a mené les Nuggets à la victoire contre les Suns en inscrivant 36 points. Surtout, il a été extrêmement efficace avec un brillant 14 sur 17 aux tirs.

- Déjà vainqueurs du Heat lors de leur dernière sortie, les Kings ont cette fois-ci battu les Spurs (122-102) avec 31 points de Buddy Hield. Sacramento revient à une victoire de San Antonio au classement. Mais les deux équipes sont en dehors du top-8.