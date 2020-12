Menaces de mort, insultes : le traitement fou réservé à Ray Allen par certains fans des Celtics

Vont-ils lui pardonner un jour ? Les Boston Celtics, ou plutôt certains de leurs membres et de leurs supporteurs, vont-ils enfin mettre de côté leur haine envers Ray Allen ? Déjà que Kevin Garnett, Paul Pierce et encore plus Rajon Rondo semblent encore en rogne contre lui, alors que dire des supporteurs.

« Jésus » est devenu « Judas » le jour où il a quitté la franchise du Massachussetts pour rejoindre le concurrent direct, le Miami Heat. Mais c’était en… 2012 ! Et visiblement, il n’est plus du tout le bienvenu à Boston depuis. Il s’est confié sur l’attitude d’une partie du public à son égard encore aujourd’hui.

« On en est où maintenant ? En 2020 donc ça fait déjà neuf ans et j’ai reçu tellement de message de haine, de menaces de mort et d’insultes de la part des fans de Boston », confie le double champion NBA. « Ces gars-là m’ont viré du ‘Big Three’ et ont dit plein de trucs négatifs sur moi. Alors que je n’ai jamais rien dit de mauvais sur eux… ça me fait mal rien que d’entendre tout ce qui a été dit sur moi. » « C’est une honte parce que Boston est un endroit que j’ai adoré. Je me suis enfin senti dans une ville où tout le monde regarde les matches. C’était spécial. »

Une belle impression évidemment ternie par le traitement qui lui a été réservé ensuite. Ray Allen a pris une décision pour sa carrière en signant à Miami, où il a décroché sa deuxième bague. Il est devenu un paria depuis. Ce n’est visiblement pas près de changer.

