La Air Jordan 5 Fire Red revient enfin dans sa version la plus OG possible.

La Air Jordan 5 a été parfaitement mise en avant lors de l’épisode 4 de The Last Dance. Considérée par beaucoup de monde comme « la dernière avant le titre », elle n’en reste pas moins rattachée à des performances et des faits magiques.

Parmi les plus connus : les 69 pions sur la truffe des Cavaliers de Cleveland (encore ce pauvre Craig Ehlo, déjà bien étrillé par l’ami Ron Harper pas très classe sur ce coup), ou la fameuse soirée de Saint Valentin où MJ se fera voler son maillot et portera le numéro 12.

Dessinée une fois de plus par Tinker Hatfield, la 5 reste un modèle parfaitement calibré et équilibré, plus épuré également dans son design que ses grandes soeurs. Le coloris Fire Red est le préféré des fans, connu de tous, et c’est celui qui ressort cette semaine, dans une belle version OG.

Le cuir blanc, la semelle noire contenant la Air Unit, l’outsole translucide « icy », la languette épaisse grise avec le Jumpman en relief, le fire red sur le col et les peintures agressives de l’avion Mustang à l’avant… Tout y est pour le plus grand bonheur des aficionados, et même avec le Nike Air à l’arrière s'il vous plait !

La 5 a permis à Tinker de présenter le lace lock, cette boucle qui verrouille les lacets, et le 3M sur la languette pour briller sous les flashes en partant au dunk. Cette silhouette introduira aussi l’apparition du numéro 23 sur les Air Jordan, même s’il n’est pas prévu sur cette sortie rétro.

Et surtout, elle est la star d'une des meilleure publicité mise en scène par Spike Lee dans laquelle Mars Blackmon explique à Michael Jordan que ses performances folles sont forcément dues à ses chaussures, en criant : "MONEY IT'S GOTTA BE THE SHOES" !

Maintes fois repoussée (elle était initialement prévue pour la date anniversaire des 69 points), la sortie de cette jeune fille qui fête ses 30 ans cette année est définitivement calée pour le 2 mai.

La Air Jordan 5 Fire Red sera disponible chez nos amis de Corner Street.

Les images de la Air Jordan 5 Fire Red