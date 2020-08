RJ Barrett ne faisait pas l’unanimité chez les Knicks l’an passé…

Au cours de ses années lycée, RJ Barrett était considéré comme le meilleur joueur du pays. Le Canadien avait, à l'époque, une hype supérieure à celle de Zion Williamson. Lors du Mondial U19 en 2017, la future pépite de Duke avait sorti à lui-seul les Etats-Unis en demi-finale avec une sublime perf'. Le gaucher avait bouclé la rencontre avec 38 points. De quoi effectivement confirmer tous les espoirs placés en lui. S'il a été en retrait à la fac, Zion oblige, il apparaissait comme une superstar montante malgré quelques interrogations. NOLA et Memphis ont préféré passer leur tour l'an passé lors de la Draft. RJ Barrett a donc terminé aux Knicks.

Sa première saison à NY n'a pas été aussi belle qu'escomptée. On lui reproche notamment sa sélection de tirs et son adresse très suspecte (40%). Plutôt classique chez un rookie. Il va continuer à progresser, sous la houlette du nouvel homme fort, Tom Thibodeau. Barrett est même considéré comme intouchable dans la franchise, au même titre que Mitchell Robinson. Sauf qu'en interne, son cas a divisé au moment de le sélectionner il y a un peu plus d'un an. Certains n'étaient pas convaincus, à tel point qu'ils souhaitaient plutôt trader ce 3e pick pour pouvoir sélectionner Darius Garland plus bas ainsi qu'un autre joueur.

Avec Leon Rose comme président, les Knicks ont désormais un tout autre projet : faire venir une superstar cet été. La piste qui revient le plus souvent est celle menant à Chris Paul, dont l'impact sur le Thunder est l'une des belles surprises de l'année. Et CP3 pourrait être le joueur idoine pour aider RJ Barrett à passer un cap dès la saison prochaine.

Tom Thibodeau, nouveau coach des New York Knicks