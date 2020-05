Avec l'arrivée de Leon Rose à la présidence, les New York Knicks vont tenter de prendre un nouveau départ cet été. Si le chemin sera évidemment long et compliqué, le but est de faire table rase du passé récent, avec pour seul fait d'arme cette demi-finale de conférence en 2013 perdue contre les Pacers. Les dirigeants se sont succédés, notamment Phil Jackson et Steve Mills, les coaches également, mais rien n'a changé.

L'intersaison 2019 devait tout changer. Elle a été le théâtre d'un nouveau fiasco. Rose arrive sur un champs de ruine, ou presque. Alors oui, il y a des assets et des jeunes promesses. Comme RJ Barrett et Mitchell Robinson. Mais il manque cette star capable de prendre la franchise sur ses épaules. Cette star, elle se trouve à Oklahoma City si l'on en croit les rumeurs depuis plusieurs mois. Le SNY avance aujourd'hui que Chris Paul est plus que jamais sur les tablettes de la franchise.

Le journaliste Ian Begley explique que dans la tête de certaines personnes au sein des Knicks, Chris Paul serait l'homme idoine pour "construire une culture de la gagne" à Big Apple. Comme au Thunder, plus belle surprise NBA cette saison, CP3 pourrait entourer à merveille la jeunesse new-yorkaise, notamment Frank Ntilikina qui peine à voir sa carrière décoller.

À 34 ans, Paul a encore été sélectionné pour le All-Star Game cette année avec 17,7 points et 6,8 passes. Plus des shoots clutchs en pagaille. Et surtout, de tous les All-Stars confirmés, l'ancien Clipper reste le plus abordable et accessible dans un trade.