Les Knicks déterminés à recruter une star cet été !

Chez les New York Knicks, on est plus que jamais confiants dans l'optique de récupérer une star pendant l'été via un trade

Après l'échec cuisant de la free agency 2019 où Kyrie Irving et Kevin Durant ont préféré filer chez le voisin Broolyn, les New York Knicks vont tenter de rebondir. Depuis, il y a eu du changements dans l'organigramme. Steve Mills et Scott Perry ont été débarqués pour faire place à l'ancien agent de stars, Leon Rose. Un nouveau coach (Tom Thibodeau ?) va également prendre place sur le banc. Mais c'est surtout sur le terrain que les fans attendent du nouveau, et surtout du flashy. Voilà trois ans que la dernière grande star, Carmelo Anthony, a filé. Et personne ne l'a remplacé. Il y a de la jeunesse, des picks et de la flexibilité financière. Si bien que le SNY avance que l'organisation ne va pas rester les bras croisés cet été. Il est même expliqué que les chances de faire venir un gros poisson via un trade n'ont jamais été aussi grandes !

Si les assets ne manquent pas, il s'agit maintenant de savoir pour qui les utiliser. Aucun nom n'est encore ressorti mais on peut penser que Rose va profiter de son gros carnet d'adresse pour trouver sa cible. D'autant plus qu'il va devoir frapper fort pour son premier mercato en tant que président. Il y a aussi la free agency qui, même si elle ne sera pas très garnie, contiendra quelques noms qui peuvent servir de deuxième ou troisième lame. Pour rappel, les Knicks avaient raté de peu d'Angelo Russell et Terry Rozier juste avant la deadline. Mais c'était avec l'ancienne direction.