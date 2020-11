Crise totale aux Rockets : PJ Tucker et d’autres joueurs aussi en colère

PJ Tucker et plusieurs joueurs de devoir des Houston Rockets sont frustrés par la culture en place au sein de la franchise texane.

Ça part en vrille. Et dans tous les sens. Hier, on apprenait que James Harden et Russell Westbrook se posait des questions sur la direction prise par les Houston Rockets après les changements de coach et de GM ces dernières semaines. Finalement, les doutes pesaient tellement dans l’esprit de RW qu’il aurait même fini par demander son transfert.

Russell Westbrook veut quitter Houston et demande son trade !

C’est l’information principale de la matinée. Westbrook serait mécontent de sa situation et voudrait quitter le Texas un an seulement après son arrivée. Il critiquerait notamment la « culture » en place et chercherait un rôle majeure comme celui qui était le sien à Oklahoma City.

Mais il n’est pas le seul à se plaindre. Toujours selon The Athletic – qui a relayé le scoop – PJ Tucker se sentirait aussi lésé. Le vétéran de 35 ans, très précieux aux Rockets, tenait à signer une extension sur plusieurs saisons avant le coup d’envoi de l’exercice précédent. Il n’a pas obtenu gain de cause. Il serait frustré de voir des joueurs du même profil toucher des salaires conséquents quand lui se sent sous-estimé à Houston.

Tucker touchera 7,9 millions entre 2020 et 2021 avant de se retrouver sur le marché l’été prochain. Mais là encore, il n’est pas le seul joueur de devoir en colère.

La culture des Rockets pointée du doigt

« Plusieurs anciens joueurs des Rockets ont décrit une culture problématique à Houston en mettant en avant une situation où les stars sont beaucoup trop avantagées », écrivent les journalistes de The Athletic.

Eric Gordon regretterait un rôle mineur à son goût. Danuel House aussi, au point de se prendre la tête avec Mike D’Antoni, James Harden et Russell Westbrook la saison dernière. Austin Rivers se serait aussi pris la tête avec le MVP des Rockets. Harden l'aurait notamment engueulé pendant un match en l'accusant de l'avoir déconcentré alors qu'il tirait un lancer-franc... sacré leadership.

Toutes ces révélations – rumeurs – ne sont pas à l’avantage d’Harden et de Daryl Morey, l’ancien GM désormais Président des Philadelphia Sixers. Ce dernier a tout fait pour mettre sa star au cœur de tout le projet. Au point de relayer les autres à des tâches bien précises. Et ces joueurs-là, aujourd’hui, sont lassés. D’où leur envie d’une culture mieux établie. Moins centrée sur un scoreur qui mange toutes les possessions.

On peut aussi souligner que même en étant l’ami de James Harden, Russell Westbrook demanderait donc son transfert pour retrouver un rôle majeur en NBA. Après Dwight Howard et Chris Paul, il est le troisième All-Star qui peinerait finalement à s’associer au barbu. Il va falloir faire une vraie mise au point, et remise en question, du côté des Rockets.