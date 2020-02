Si le retour de Zion Williamson l'a un peu éclipsé ces derniers jours, Ja Morant reste le meilleur rookie de cette saison NBA. Avec 17,3 points et 7 passes par match, le meneur a réussi l'exploit de remettre les Grizzlies sur la carte de la conférence Ouest. Actuellement 8e, Memphis peut rêver des playoffs, ce qui était pourtant loin des espérances d'avant-saison. Sur le mois de janvier, Ja Morant a tourné à 17,5 points et 8,3 passes pour un bilan de 11-4. Comme en novembre et décembre, il est élu meilleur débutant du mois.

À l'Est, la surprise Kendrick Nunn continue de plus belle. Non drafté puis envoyé en G-League l'an passé par les Warriors, le rookie du Miami Heat est l'une des belles histoire de la saison. Avec 16,8 points, 2,8 rebond et 3,5 passes en janvier, l'extérieur floridien se régale au sein de l'une des plus belles formations de l'Est. Il a manqué quelques matches dernièrement, et cela s'est ressenti sur l'attaque d'Erik Spoelstra. Comme Ja Morant, il fait la passe de trois pour le titre de rookie du mois. Néanmoins, il reste un peu derrière son homologue du Tennessee dans la course au ROY.