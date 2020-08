Rudy Gobert commence à entrer dans la tête des Nuggets…

Avec une large victoire, le Utah Jazz a égalisé dans la série face aux Denver Nuggets (1-1) jeudi. Sur ce Game 2 (124-105), Donovan Mitchell a encore fait très mal. 30 points et 8 passes décisives pour le leader du Jazz. Mais de son côté, l'intérieur Rudy Gobert a également eu un vrai impact sur ce match. Comme souvent, l'apport du Français ne se limite pas à ses statistiques (19 points, 7 rebonds et 2 contres). En plus d'être intéressant dans son rôle défensif, le Tricolore pose également des écrans importants pour Mitchell. La meilleure preuve de l'importance de ce travail de l'ombre ? Les Nuggets commencent à s'en plaindre...

"Il fait un bon boulot en posant ses écrans. Je ne pense pas qu'ils soient tous dans les règles... Mais bon, les arbitres ne peuvent pas tous les siffler.

Après, ce sont les Playoffs. Nous savons que l'intensité physique va augmenter. Donc, on va juste dire qu'il pose de bons écrans, et il faut lui donner du crédit pour ça. Grâce à lui, les autres mecs sont ouverts et il représente une menace à l'intérieur", a reconnu Monte Morris pour KSL.

Gobert : « Si j’avais 12 ans, je n’aurais pas envie de regarder ce p***** de Rudy Gobert »

Il s'agit d'un beau compliment pour Rudy Gobert. Même si Monte Morris se plaint initialement de l'arbitrage, il reconnait au passage l'une des grandes forces du pivot du Jazz : ses écrans. Bien évidemment, ça risque aussi d'agacer et de frustrer les Nuggets. Plutôt un avantage dans une série de Playoffs...