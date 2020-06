Marche pour Adama Traoré : Rudy Gobert détruit un troll idiot sur Twitter

Rudy Gobert est réputé pour ses nombreux blocks sur les parquets… mais aussi sur Twitter. Le Français a pour habitude de bloquer n’importe quel utilisateur qu’il considère comme agaçant. Mais hier, il n’a pas pu s’empêcher de répondre. Et pour cause, un idiot a cru bon de critiquer sa décision de poster des images des manifestants français, unis hier soir pour réclamer justice suite à la mort d’Adam Traoré en 2016.

Le troll a répondu (en anglais) « Rudy ferme-là ! On ne veut pas t’entendre ! Le système permet à des idiots comme toi de devenir riche ! Donc ferme-là ! » Puis il a supprimé son Tweet. Rudy Gobert l’a expédié du tac au tac.

« Il ne s’agit pas de moi abruti. Il s’agit de ceux qui ne sont pas entendus. »

It’s not about me you dumb fuck, it’s about the ones that don’t have a voice. https://t.co/clSmaUfqfk

— Rudy Gobert (@rudygobert27) June 2, 2020