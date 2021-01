Russell Westbrook amer à la suite de son embrouille avec Rajon Rondo

Les Washington Wizards ont encore perdu. Cette fois-ci contre les Atlanta Hawks (100-116). Dans cette nouvelle soirée difficile pour la franchise de DC, Russell Westbrook a longtemps fait son maximum pour maintenir son équipe dans le match. Ses statistiques ont été plutôt bonnes : 26 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

Mais le meneur, expulsé, a quitté le terrain à l'entame du 4ème quart-temps. Même si le match semblait déjà plié (-18), l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a pénalisé son équipe avec cette expulsion. Une sortie grandement provoquée par Rajon Rondo.

En effet, avant la pause, les deux hommes ont tous les deux écopé d'une faute technique pour un échange d'amabilités... Pas vraiment calmé, Westbrook a profité dans le 4ème quart-temps d'un duel avec Rondo pour le pousser. Signalé par l'arbitre, son geste a été sanctionné d'une seconde faute technique, synonyme d'une éjection.

"Et merde... franchement, c'est plus de ma faute. Je ne peux pas me permettre de me rabaisser au niveau des autres (celui de Rondo là, ndlr). Il ne s'agit pas de ma personnalité, de qui je suis. Je prends donc la responsabilité de tout ça.

Même si bon, en vérité, je ne suis pas vraiment d'accord avec la seconde technique, mais ça ne change rien", a commenté Russell Westbrook devant les médias.