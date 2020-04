La saison NBA est sans doute finie… pour les mal classés

En France, le gouvernement a annoncé mardi la fin de tous les championnats sportifs professionnels, même les plus lucratifs comme la Ligue 1 de football. Alors que la pandémie de COVID-19 ne paraît pas franchement mieux contrôlée aux Etats-Unis, comment imaginer que la saison 2019-2020 de NBA reprenne comme si de rien n'était ? La ligue étudie tous les scénarios possibles, mais certaines équipes pensent réellement qu'elles n'auront plus de matches à jouer cette saison. C'est le cas des Golden State Warriors de Steve Kerr. Bons derniers au général, les Californiens n'ont pas grand intérêt à ce que les 17 matches de saison régulière qui leur restent à disputer se tiennent bien.

"On a l'impression d'être à l'intersaison. Bob Myers et moi avons fait un Zoom avec nos joueurs la semaine dernière pour prendre des nouvelles de tout le monde et les informer de ce que l'on savait. C'était un peu comme notre entretien de fin de saison. On a parlé de la saison prochaine donc, oui, on est déjà en mode intersaison.

J'ai parlé à d'autres coaches dont l'équipe est elle en course pour les playoffs. Ils essayent désespérément de rester en contact avec les joueurs. Certains font même des workouts en groupe via Zoom et essayent de trouver des paniers pour continuer à shooter.

Nous, nous sommes déjà hors des playoffs, donc c'est comme la fin de la saison. On ne sait pas ce qu'il va se passer et il y a toujours une petite chance que la ligue nous demande de revenir jouer. Mais en tenant compte de ce que l'on a vécu cette saison avec les blessures et de notre bilan, tout le monde ici suppose qu'on ne rejouera pas avant la saison prochaine", a déclaré Kerr dans des propos repris par ESPN.

Steve Kerr n'a pas révélé exactement ce qu'avaient donné les dernières discussions entre les joueurs et la ligue, mais une tendance forte se dégage. Si la saison reprend, il est très probable que cela ne concerne que les 16 équipes virtuellement qualifiées pour les playoffs aujourd'hui. Quant aux modalités, le suspense reste entier. Le fait qu'une ville comme La Vegas ait décidé de rouvrir son business, ses casinos et ses hôtels, n'est par exemple pas forcément très encourageant dans l'optique d'héberger plus de 200 joueurs NBA pour un tournoi avec tout le monde au même endroit.