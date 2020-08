Course aux playoffs : Attention, les Spurs ne sont pas morts !

Une série historique mise en jeu. 22 saisons consécutives. Cela fait 22 années de suite que les San Antonio Spurs se qualifient pour les playoffs. Avec à chaque fois Gregg Popovich sur le banc de touche. Le coach légendaire n’a jamais manqué les playoffs – à l’exception de la saison 96-97 au cours de laquelle il avait assuré l’intérim après avoir lui-même renvoyé Bob Hill au bout de 18 matches. Mais cette série phénoménale s’apprêtait à expirer.

Les éperons ont été invités dans la « bulle » de Disney World mais nombreux sont ceux qui les voyaient faire de la figuration. Logique. Ils étaient alors encore douzièmes de la Conférence Ouest. Deux victoires plus tard, les voilà revenus à la neuvième place. Et ils peuvent à nouveau rêver. Rêver d’un ticket supplémentaire en playoffs, histoire de s’attribuer un record de qualifications successives qu’ils partagent pour l’instant avec les Philadelphia Sixers. Incroyable quand on sait que l’équipe est privée de LaMarcus Aldridge, l’un de ses deux meilleurs éléments.

« Au final, si vous vous pointez pour perdre, autant ne pas venir », confiait le jeune Dejounte Murray. « Il nous manque des joueurs mais c’est aux autres d’hausser leur niveau de jeu. »

Du deal à la NBA, l’enfance ghetto de Dejounte Murray

Un message que le combo guard applique parfaitement à lui-même. 10 de ses 19 points ont été inscrits dans le quatrième quart temps cette nuit. Et les Spurs se sont imposés sur le fil contre les Memphis Grizzlies (108-106), actuellement huitième à l’Ouest. Une victoire précieuse contre un concurrent direct.

« On doit continuer à jouer comme si chaque match était le dernier », poursuit Murray.

San Antonio a dépassé Portland et occupe donc désormais le spot. Avec deux victoires de retard sur des Grizzlies battus lors de leurs deux premières sorties. Tout est encore possible.