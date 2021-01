« Je suis très optimiste au sujet d’un retour des Seattle Sonics »

La rumeur prend à nouveau de l’ampleur. Alors que de nombreux passionnés de basket NBA réclament depuis des années un retour des Seattle Sonics, le sujet est revenu sur le tapis après qu’Adam Silver ait ouvert à la porte à une expansion prochaine de la ligue. Et la ville du Nord-Ouest des Etats-Unis serait alors évidemment en première ligne pour hériter d’une franchise.

« Le fait que la NBA envisage de s’étendre est une très bonne nouvelle pour la ville de Seattle », confie la maire Jenny Durkan. « Je crois qu’Adam Silver a même dit que Seattle est en tête de liste. Si la décision se fait sur une base économique, on aura les Sonics. Si on parle de basket, on aura les Sonics. Et si on parle de choix intelligent, on aura les Sonics. Je suis très optimiste. »