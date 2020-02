En voyant les Detroit Pistons trader leur franchise player Andre Drummond, on pensait les voir céder complètement au jeunisme et au tanking. En gros, faire confiance à fond à un joueur comme Sekou Doumbouya. Le plus jeune joueur en activité en NBA (19 ans depuis le 23 décembre dernier), a brillé par séquences depuis ses premières apparitions, avec notamment des duels intéressants face à quelques unes des plus grandes stars de la ligue, comme LeBron James ou Kawhi Leonard. Offensivement, l'ancien Limougeaud trouvait d'ailleurs presque toujours le moyen d'atteindre ou de dépasser la barre des 10 points et de tourner à 26 minutes par match en janvier. C'était avant que Dwane Casey ne juge que le Français s'est beaucoup trop relâché... De retour sur le banc, Sekou Doumbouya prend fréquemment des scuds de la part de son coach. Le dernier en date la nuit dernière, au sortir d'une défaite piteuse à domicile contre les Charlotte Hornets.

"Je suis très inquiet au sujet de Sekou. C'est un gamin. Son apparence, sa façon de se tenir... Il devrait prendre plus de plaisir que quiconque ici. [...] Je ne sais pas si c'est la barrière culturelle. Peut-être... Mais il doit continuer à jouer dur, avec passion et a tirer profit des opportunités qu'il a parce que c'est quelque chose de fugace. [...] Les opportunités, il les a eues jusque-là. Quand tu es un jeune joueur, tu fais forcément des erreurs. Mais le manque d'intensité ne devrait pas en faire partie", a expliqué Casey dans des propos captés par Forbes.

Depuis trois semaines, il est vrai que Doumbouya est en difficulté, notamment en termes d'adresse (27.8%), et a plus de mal à montrer les mêmes aptitudes prometteuses en défenses.

Ce n'est pas la première fois que Dwane Casey rentre dans le lard de l'ex-pensionnaire de l'INSEP. Il lui a brandi la menace d'un retour en G-League à plusieurs reprises, même si la faiblesse et le manque de profondeur des Pistons ne semble pas pouvoir lui autoriser ce "luxe". On espère en tout cas que Sekou Doumbouya réussir à convaincre son coach qu'il doit rester en NBA pour poursuivre sa progression. Ce qu'il a montré, même sur un laps de temps très court, tend à prouver que sa Draft au 1er tour en 2020 était un pari vraiment intéressant qui portera ses fruits assez rapidement.

Les stats de Sekou Doumbouya en 2019-2020