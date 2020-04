Sekou Doumbouya en galère si la saison reprend ?

Le rookie des Detroit Pistons Sekou Doumbouya est rentré chez lui, en France. Alors que la saison NBA est suspendue, il a réussi à revenir pour être auprès des siens en ces temps difficiles.

La ligue avait recommandé aux joueurs d’éviter les déplacements « non essentiels », mais ils pouvaient, en accord avec leur équipe, décider de changer de ville pour y rester le temps de la suspension des matches. En revanche, lorsque la NBA avait envoyé ce mémo aux équipes, les joueurs n’étaient pas censés avoir le droit de se déplacer hors des Etats-Unis.

Players will not be allowed to travel outside of North America, league tells teams in a memo. https://t.co/6xLWddo2LC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 19, 2020