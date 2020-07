On en reparlera dans quelques semaines, mais Shaquille O'Neal a sans doute fait le pronostic le plus audacieux de cette fin de saison en NBA.

Soit Shaquille O'Neal est un génie, soit il a juste voulu faire le malin et les moqueries seront méritées. En tout cas, le pronostic du Big Cactus concernant les Brooklyn Nets pour cette reprise de la saison NBA n'est clairement pas le plus populaire. Lors de l'émission NBA on TNT, l'ancien pivot des Los Angeles Lakers a donné son avis sur l'équipe décimée coachée par Jacque Vaughn. Pour lui, même avec ces forfaits en pagaille, Brooklyn a de bonnes chances de surprendre.

"Vous l'entendez ici en premier. Les Brooklyn Nets vont passer le 1er tour, quel que soit l'adversaire. Il n'y a pas d'avantage du terrain là-bas et ils ont l'habitude de jouer dans une salle de bal avec personne dedans. Là où ils jouent il n'y a que des murs. Vous verrez. Tout le monde va sous-estimer cette équipe", a-t-il lancé.

Dwyane Wade, Vince Carter et Candace Parker se sont tous les trois gentiment payés sa tête, en lui rappelant qu'a priori les Nets affronteraient les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ou les Toronto Raptors champions NBA en titre au 1er tour. Malgré ça, Shaq a l'air de considérer que l'habitude de jouer dans une salle sans énorme ambiance - le Barclays Center n'est effectivement pas souvent la salle la plus passionnée malgré la beauté du lieu - va leur permettre d'être mieux préparés que les autres.

Dwyane Wade a un avis un peu différent et propose même, en plaisantant à moitié, de remplacer les Brooklyn Nets par une équipe plus à même de se battre pour quelque chose. Au hasard, les Chicago Bulls de sa ville natale...

Pour rappel, 8 joueurs du roster des Nets seront absents dans la bulle d'Orlando : les deux superstars blessées, Kevin Durant et Kyrie Irving, mais aussi 6 de leurs camarades, qui sont soit blessés, soit dispensés, soit contaminés par le Covid. Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Prince, Wilson Chandler, Michael Beasley (pourtant signé il y a quelques jours seulement) et Nic Claxton.