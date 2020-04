Shaq donne un Top 10 All-Time qui le place 2e derrière Jordan… Kobe 9e

Très présent sur les réseaux sociaux globalement et encore plus depuis le confinement généralisé (et souvent, on adore), Shaquille O'Neal a partagé hier un classement qui devrait faire réagir quelques fans. Ce dernier liste les 10 meilleurs performers de tous les temps en finales NBA. Il n'a pas été établi par Shaq, mais ce dernier le valide dans son post. En effet, il arrive deuxième derrière Michael Jordan...

Voir cette publication sur Instagram I agree. Do you? Une publication partagée par DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq) le 11 Avril 2020 à 1 :42 PDT

Nous n'avons pas de précisions sur la façon dont ce classement a été établi. Les stats (points, rebonds, passes) entrent certainement en jeu ainsi et surtout que le nombre de victoires par rapport au nombre d'apparitions en finales NBA. Michael Jordan avec 6 titres en 6 finales fait effectivement figure de référence (33,6 points, 6 rebonds et 6 passes de moyennes sur ces finales). Shaquille O'Neal, quant à lui, a récolté 4 titres avec les Lakers et le Heat et a notamment été intouchable pendant le three peat des Lakers (2000, 2001 et 2002) où il affichait 35,7 points de moyenne.

Quant au reste du classement, il peut y avoir débat... LeBron James troisième avec 3 titres mais 6 finales perdues... suivi par Magic Johnson et Larry Bird, les icônes des 1980's... Tim Duncan derrière Hakeem Olajuwon malgré ses titres et sa domination des deux côtés du terrain... Kevin Durant sixième... Kobe Bryant seulement 9e malgré ses 5 titres... et Bill Russell 10e alors qu'il ne possède pas assez de doigts pour mettre ses 11 bagues. Bref, un classement intéressant mais qui devrait pouvoir générer quelques critiques.

Nous allons donc vous donner quelques billes pour tenter d'y voir plus clair. Voici le classement des 20 meilleurs scoreurs all-time en finales NBA (source Basketball-refecence.com) :

Rank Player PPG 1. Rick Barry* 36.30 2. Michael Jordan* 33.60 3. Jerry West* 30.53 4. Kevin Durant 30.33 5. Shaquille O'Neal* 28.83 6. Bob Pettit* 28.36 7. LeBron James 28.22 8. Kyrie Irving 27.69 9. Hakeem Olajuwon* 27.47 10. Stephen Curry 26.46 11. Elgin Baylor* 26.39 12. Julius Erving* 25.50 13. Kobe Bryant* 25.32 14. Joe Fulks* 24.73 15. Clyde Drexler* 24.47 16. Dirk Nowitzki 24.42 17. Andrew Toney 24.40 18. George Mikan* 23.90 19. Dwyane Wade 23.90 20. Moses Malone* 23.7

Et voici un excellent classement établi par nos confrères du Bleacher Report listant les 25 meilleures performances en finales NBA sur les 25 dernières années. On vous laisse lire en détails leur classement très détaillé qui met en avant un joueur et une finale précise. Mais on peut tout de même signaler que :