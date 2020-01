Kobe et Shaq. Shaq et Kobe. Ce duo a fait rêver toute une génération. Il est presque même impossible de les dissocier lorsqu'on parle de leur carrière. Ils sont liés, et le seront à jamais. Le pivot et l'arrière ont fait le beau temps aux Lakers avec ces trois titres entre 2000 et 2002 mais aussi la pluie. Les conflits ont été nombreux entre les deux stars, à tel point que Kobe avait demandé à sa direction de trader son meilleur ennemi. Le Shaq était envoyé quelques jours plus tard à Miami. Au fil du temps, les deux hommes se sont rabibochés, avec en point d'orgue cette "réconciliation officielle" diffusée sur ABC.

La disparition tragique de Kobe Bryant dans un crash hélicoptère a choqué le monde, et évidemment le Shaq a sans doute été bien plus impacté que d'autres. Il a vu "Gigi", la fille du Black Mamba décédée dans l'accident, grandir. Le "Big Cactus" a utilisé les réseaux sociaux pour faire part de son immense peine. Avant sans doute de prendre la parole sur TNT dans les prochains jours.

"Il n'y a pas de mots pour exprimer ma peine avec cette tragédie de perdre ma nièce Gigi et mon frère Kobe Bryant. Je t'aime et tu seras regretté. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers. J'en suis malade"