L'émotion était forte lors de la cérémonie organisée en l'honneur de Kobe Bryant et de sa fille, disparus le 26 janvier dernier. Michael Jordan a notamment pris la parole pour livrer un discours fort. Ancien coéquipier du Black Mamba aux Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal a également rendu hommage à Bryant. Et comme à son habitude, l'ex-pivot a alterné entre confidences touchantes mais aussi quelques blagues. Pour détendre l'atmosphère, mais aussi pour partager des moments de vie. Ainsi, O'Neal a raconté le jour où l'arrière avait gagné son respect.

"Je me souviens du jour où Kobe a gagné mon respect. Les autres gars se plaignaient : 'Shaq, Kobe ne passe pas le ballon'. J'ai dit que j'allais parler avec lui. Je suis arrivé vers lui : 'Kobe, il n'y pas de 'Je' dans 'Equipe' (I in Team en VO)'. Et il m'a répondu : 'Je sais, mais il y a un M et un E (Moi, ndlr) dedans motherfucker'. Donc je suis revenu vers les autres et j'ai dit 'les gars, vous pouvez prendre les rebonds, il ne passera pas'", a lancé Shaquille O'Neal provoquant les rires dans la salle.

Dans de telles circonstances, il n'est pas facile de trouver les mots justes. Mais Shaquille O'Neal, avec cette anecdote, a aussi rendu un hommage à un aspect de la forte personnalité de Kobe Bryant.