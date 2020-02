Joel Embiid est censé être le pivot le plus dominant de la ligue. Mais hier soir, lui et ses Sixers ont été mangés par les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Le Camerounais a fini avec 19 points, mais à 6 sur 26 aux tirs. Il s'est fait descendre par Shaquille O'Neal à la mi-temps du match.

Shaq going off on Embiid, calling him soft😂pic.twitter.com/x1Ep8AY1QZ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 7, 2020