Dans un live Instagram, Shaquille O'Neal a répondu à quelques questions cette semaine. Notamment celle sur le meilleur moment de sa carrière sportive. On aurait pu penser, vu la personnalité du "Big Cactus", que cela impliquerait le titre qu'il était allé gagner avec le Miami Heat, sans Kobe Bryant, en 2006 contre les Dallas Mavericks. Faux.

Il ne s'agit même pas d'un titre, mais bien d'un moment, d'une action. Et elle implique Kobe Bryant son ami tragiquement disparu dans un accident d'hélicoptère au début de l'année.

"C'est la passe lobée de Kobe dans le game 7 de la finale de Conférence 2000 contre Portland. Si on n'avait pas gagné ce match, Kobe et moi n'aurions sans doute pas gagné trois titres après. C'était un match charnière. Phil Jackson est venu près du banc alors qu'on était menés de 17 points. 'On se revoit l'été prochain les gars, ça ne va pas le faire aujourd'hui'. Kobe, Brian Shaw, Rick Fox et moi-même, on s'est regardés et on a orchestré un comeback.

A chaque fois que Kobe et moi on allait vers le cercle, il y avait deux ou trois défenseurs qui s'interposaient. Je n'arrêtais pas de dire à Kobe, 'je suis ouvert, je suis ouvert' ! Du coup, il m'a envoyé cette passe qui était en fait trop haute, mais j'ai déployé mes ailes et mis ça dedans".

Shaq's favorite sports memory? The iconic Game 7 lob from Kobe in the 2000 Western Conference Finals. (via @shaq) pic.twitter.com/AONaBAaM4D — SportsCenter (@SportsCenter) April 7, 2020

Si vous ne voyez pas de quelle action Shaquille O'Neal veut parler, la voici.