En attendant le choix du successeur de Brett Brown, Elton Brand a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de séparer de Joel Embiid et Ben Simmons.

La nouvelle la moins surprenante de l'année est tombée lundi, dans la foulée de l'élimination des Philadelphie Sixers au premier tour des playoffs. Brett Brown n'est plus le head coach de la franchise après 7 ans sur le banc. Si certains s'attendaient à ce que Elton Brand soit débarqué en même temps que Brown, il n'en sera rien. L'ancien n°1 de Draft reste General Manager. Mieux (pour lui en tout cas), c'est lui qui sera le seul décisionnaire concernant le choix du prochain coach des Sixers, comme il l'a expliqué en conférence de presse mardi.

Le point le plus important de ce passage de Brand, c'est quand même ce qu'il a laissé entendre au sujet de l'avenir des deux joueurs majeurs de l'équipe. Tout le monde se demande si les jours du tandem Joel Embiid-Ben Simmons ne sont pas comptés. Les deux All-Stars ont beau être sous contrat, il est inévitable de s'interroger sur la pertinence de continuer à les associer. Elton Brand a l'air de trouver que la mayonnaise peut prendre et que le problème ne vient pas du duo formé par le Camerounais et l'Australien, qui n'a pas pu tenir sa place contre Boston au 1er tour.

"Je n'ai pas l'intention d'essayer de trader Ben ou Joel. Ce que je cherche, c'est à mieux les accompagner", a simplement déclaré Brand.

Les Sixers balayés, des envies d’ailleurs pour Joel Embiid ?

Il faut quand même noter que c'est ce qu'a déjà tenté de faire le GM de Philly cette saison en recrutant par exemple Al Horford. S'il a bien l'intention de conserver Embiid et Simmons, ce sont d'autres joueurs à forte valeur marchande qui risquent de se retrouver sur le marché. On peut penser à Horford ou Tobias Harris pour ne citer qu'eux.

Une chose est sûre, il y aura du mouvement à Philadelphie cet été, même si ce n'est pas forcément là où les fans l'espéreraient.