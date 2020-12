Souvenirs : Le tout premier match de LeBron James en NBA

Jamais un joueur n’est arrivé en NBA avec une « hype » aussi forte que celle autour de LeBron James en 2003. Pas même Zion Williamson la saison dernière. Malgré l’absence des réseaux sociaux, existants mais clairement pas aussi développés, le natif d’Akron débarquait chez les pros avec le statut de futur King. Le successeur de Michael Jordan. Et à seulement 18 ans en plus !

Petite praline : Le tout premier match de Michael Jordan au Madison Square Garden

Tout juste sorti du lycée. Une pression énorme sur ses épaules, des attentes démesurées… et pourtant LBJ a toujours su y répondre. C’est incroyable. On peut aimer ou non le quadruple champion NBA mais il faut saluer son parcours. Et alors que la fin approche (il vient tout de prolonger jusqu’en 2023) on vous propose de vous replonger dans ses débuts. Avec son tout premier match chez les pros.

Nous sommes alors le 29 octobre 2003 et les Cleveland Cavaliers affrontent les Sacramento Kings de Peja Stojakovic, Mike Bibby et compagnie, demi-finalistes à l’Ouest la saison précédente. On ne vous révèle pas l’issue de la rencontre, pour ceux qui aimeraient regarder sans savoir ce qui va se passer, mais LeBron James avait déjà fait forte impression dès le premier soir.

Le premier match de LeBron James en NBA