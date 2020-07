Il est toujours intéressant d'entendre un avis lorsqu'il s'agit de comparer deux joueurs qui n'ont a priori rien à voir. C'est le cas de Stephen Curry et Jimmy Butler. L'un est un esthète, deux fois MVP et trois fois champion, qui a révolutionné la NBA. L'autre est un ailier taillé dans le roc qui aime le défi physique. Qui est de plus un grand défenseur, contrairement au meneur des Warriors. On peut donc se demander quel point commun peuvent-ils avoir. Passé de Golden State à Miami (avec un intermède à Memphis), Andre Iguodala a évolué avec les deux ces derniers mois. Pour lui, ce n'est pas vraiment dans le jeu qu'il faut voir ces similitudes.

"Ce sont deux individus qui ont maximisé leur attributs", explique-t-il. "Et qui sont devenus les meilleures versions d'eux-mêmes. Ils n'ont compté que sur eux. Ils n'étaient pas destinés à devenir des superstars dans cette ligue, regardez jusqu'où ils sont allés."

SDF à 13 ans, star NBA à 29 ans, le conte de fées de Jimmy Butler

Si pour Stephen Curry, c'est surtout le physique dont il était question dans ses jeunes années, le cas de Jimmy Butler était plus complexe. Contrairement à Baby Face, celui qui a été pris en trentième position par les Bulls en 2011 a eu une enfance très compliquée. Il a même été SDF pendant quelques semaines. Curry, lui, était un privilégié du fait de son statut de fils de joueur NBA. Mais on est d'accord pour dire que l'un ou l'autre n'était pas programmé pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui.