Stephen Curry rejoint Michael Jordan dans l’Histoire, quelle série folle !

Stephen Curry est CHAUD cette saison. 32 ans, seulement cinq matches disputés l’an dernier mais un corps finalement toujours jeune. Plus vif que jamais. Plus fort que jamais aussi, peut-être. Steve Kerr insiste souvent sur le fait que son protégé joue mieux que lors de ses saisons MVP. En tout cas, son meneur est lancé sur une série impressionnante.

Dix matches de suite à 25 points ou plus, avec au moins 50% de réussite. Dix. C’est simple, un seul autre arrière, dans toute l’Histoire de cette fameuse NBA, a déjà fait de même. Michael Jordan.

Stephen Curry, le rythme fou et l’insolence… d’un MVP !

Mais il faut voir les tirs que prend Curry en plus ! Des trois-points dans tous les sens, des bombes envoyées à dix mètres, des missiles en sortie de dribble, des angles contestés, voire impossibles… du grand bazar. Un show permanent.

C’est dingue qu’il parvienne à conserver une telle adresse sans Klay Thompson mais avec Kelly Oubre et Andrew Wiggins à ses côtés sur les ailes. Les tirs sont plus difficiles, la défense resserrée sur lui. Mais il continue de délivrer. Encore 36 pions à 13 sur 19 cette nuit, dont 7 sur 11 derrière l’arc.

Stephen Curry compile 34 points, 58% aux tirs, 51% à trois-points et 95% aux lancers sur les dix derniers matches. Insolent. Il est à 37 de moyenne sur les six derniers. Et sur la saison, il culmine à 30 pions avec 50% aux tirs et 43% à trois-points. Quel crack !