Absent depuis plusieurs mois en raison d'une fracture de la main, Stephen Curry et les Golden State Warriors anticipent une reprise en mars.

Difficile de se souvenir que Stephen Curry a joué cette saison. Cette année devait être la sienne, celle où il peut diriger seul l'attaque des Golden State Warriors et, à défaut de gagner beaucoup de matches, éventuellement claquer quelques cartons mémorables. Mais le double-MVP n'a disputé que quatre rencontres avant de se casser la main. Il est resté au chaud à l'infirmerie depuis. Il pourrait néanmoins revenir. Selon le journaliste local et réputé Marcus Thompson, le joueur et sa franchise ont même fixé une date de retour. Pour l'instant, il s'agirait donc du 1er mars à l'occasion d'un duel contre les Washington Wizards.

"La rééducation se passe bien. Chaque jour est difficile. Chaque jour est monotone avec les petits exercices qu'il y à faire pour regagner en force. Ça prend du temps et il faut être patient pour revenir à 100%", note l'intéressé.

Les Warriors n'auront probablement plus rien à jouer au mois de mars. Ils sont pour l'instant derniers de la Conférence Ouest avec 10 victoires en 44 matches. Mais ça peut justement permettre à Stephen Curry de revenir sans pression, juste histoire de recommencer à engranger du rythme. Il y aura ainsi moins de rouille lors de la reprise, la vraie, en octobre 2020. Avec cette fois-ci Klay Thompson à ses côtés.