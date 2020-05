Pourquoi Stephen Curry aurait brillé à n’importe quelle époque

Le documentaire ‘The Last Dance’, dont les épisodes 5 et 6 sont postés ce matin, nous permet de nous replonger dans la NBA des années 90. L’occasion aussi pour certains fans d’établir des comparaisons entre les stars actuelles et leurs aînés. Mais aussi d’établir la liste de ceux qui auraient pu ou non briller même dans une époque plus lointaine où le jeu était différent. Et pour Stephen Curry, ses détracteurs sont assez souvent catégoriques : ça n’aurait pas marché. Ron Adams, assistant des Golden State Warriors et coach très réputé en NBA, n’est pas du tout du même avis.

« C’est un être humain très joyeux. Et il joue comme il se comporte dans la vie. Sa façon de faire est vraiment unique. C’est une anomalie. Mais sur le terrain, il est guidé par son envie de réussir, son envie de gagner. Et, plus que ça, son envie de faire ça à sa manière. Comme Jordan et les autres grands joueurs. Steph joue à une époque différente, avec des règles différentes. Mais vu son état d’esprit, il se serait adapté à n’importe quelle époque. Sa détermination est similaire à celle de tous les grands joueurs de l’Histoire. »

Le raisonnement nous semble très crédible. Stephen Curry aurait été formaté différemment s’il était né plus tôt. Il se serait aussi adapté à une ligue plus physique. Et puis, quel autre joueur que lui aurait été capable d’envoyer des bombes à 9 mètres ? S’il était arrivé dans les 90, c’est peut-être même la NBA toute entière qui se serait inspirée de lui, et non l’inverse.