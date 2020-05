Stephen Curry prévient tout le monde au sujet des Warriors

Les Golden State Warriors sont passés de l’équipe à battre en NBA à la franchise favorite pour récupérer le premier choix de la draft. Sacré chute libre en seulement un an. La faute aux blessures, celles de Stephen Curry et Klay Thompson notamment, mais aussi aux départs de Kevin Durant, Andre Iguodala ou Shaun Livingston. Cette saison, l’effectif était complètement différent de celui qui a joué cinq finales de suite depuis 2015. D’où la descente aux enfers.

Mais les Californiens n’ont pas l’intention de rester très longtemps dans les bas fonds de la NBA. En réalité, ils veulent même revenir au sommet dès 2020. Les retours en forme de Curry et Thompson, toujours associés à Draymond Green, leur permettent d’envisager à nouveau un run pour le titre. C’est ce qu’explique le double-MVP lors d’un live Instagram.

« On sait qu’on est pas finis. Klay, Draymond et moi, c’est le noyau dur qui est là depuis le début. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir [pour regagner une bague]. Notre effectif sera différent. Mais l’ADN de notre équipe et notre alchimie restent la même. Tout ira bien pour nous à notre retour. Je suis excité. On en a encore beaucoup dans le réservoir. »

Armés d’un bon choix de draft – ou de joueurs confirmés échangés contre le pick – et désormais entouré d’Andrew Wiggins, les Warriors de Stephen Curry ne devront pas être sous-estimés l’an prochain.