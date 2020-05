Monta Ellis, le « coeur brisé », n’a jamais digéré la trahison des Warriors…

Sélectionné au #40 pick de la Draft NBA 2005 par les Golden State Warriors, Monta Ellis était devenu la coqueluche des supporters californiens. Malgré une seule qualification pour les Playoffs (2007) en 6 ans et demi, l'arrière avait séduit par ses qualités de scoreur. Malheureusement, son histoire avec les Warriors a mal tourné.

Après une première fracture avec ses dirigeants concernant un mensonge au sujet d'une blessure en moto, Ellis a ensuite fait les frais de son incomparabilité avec Stephen Curry. Les deux hommes avaient besoin du ballon pour s'exprimer et la direction de Golden State a préféré miser sur le #7 pick de la Draft NBA 2009. Envoyé aux Milwaukee Bucks en 2012, Ellis a très mal vécu ce trade.

"Comment j'ai vécu cet échange ? J'ai eu le cœur brisé. C'était le tournant de ma carrière car j'ai eu le sentiment que j'avais gagné le droit de savoir ce qu'il se passait. Et ce qui m'a tué, c'est que j'avais parlé avec les dirigeants juste avant de quitter l'hôtel. Ils m'avaient ainsi assuré qu'ils n'allaient pas m'échanger. Nous étions à quelques victoires de la 8ème place et nous allions tenter de faire un run.

Et donc je me disais 'ok, je suis cool avec tout ça'. Et ensuite, j'ai quitté l'hôtel pour me rendre à la salle. Puis l'un de mes coéquipiers, Dominic McGuire, est venu me trouver : 'Mec, tu as été échangé'. Je lui ai répondu : 'Non, ce n'est pas possible ! Ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas m'échanger. Je viens de parler avec eux'. Et il me l'a répété. Il m'a attrapé et m'a montré la télévision : 'Breaking news, Monta Ellis a été tradé'.

J'ai appelé mon agent, qui ne m'avait rien dit. Rien. C'était vraiment abusé comme façon de faire... M'envoyer à Milwaukee de cette manière, on aurait dit qu'ils voulaient se débarrasser de moi, de me faire du mal. Et ça m'a fait mal, ça m'a tué", a estimé Monta Ellis pour The Mercury News.

Par la suite, malgré quelques années correctes à Milwaukee puis Dallas, Monta Ellis n'a effectivement jamais retrouvé son meilleur niveau. Certains joueurs sont marqués à vie par un transfert qu'ils ressentent comme un vraie trahison. C'est le cas de Monta Ellis...