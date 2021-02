Le coach de Stephen Curry lâche un avertissement effrayant pour le reste de la NBA

Stephen Curry est parti sur les bases d’une saison extraordinaire. Peut-être même d’une saison MVP, même s’il est peu probable qu’il soit récompensé de la sorte vu le bilan des Golden State Warriors. En tout cas, ses statistiques se rapprochent de celles qu’il alignait quand il avait été nommé à l’unanimité ! Il pointe à 29,6 points, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 48% aux tirs et 42% à trois-points.

Stephen Curry est sur une autre planète, ne l’oubliez pas pour le MVP !

Pour Steve Kerr, c’est très simple : son joueur n’a jamais été fort. Il insiste sur le fait que c’est la meilleure version de Curry depuis le début de sa carrière. Un avis partagé par Brandon Payne, le coach personnel du triple MVP depuis dix ans.

« Il continue de progresser et il va continuer de progresser pendant encore un moment. Steph est à 32 ou 33 ans, là où les gens en sont à 27 ou 28 ans. Il est de plus en plus fort et de plus en plus rapide donc il devrait continuer à progresser. »