Rockets : La détresse totale de Stephen Silas fait peine à voir

Les Houston Rockets sont nuls. Tellement nuls qu’ils ont réussi à s’incliner contre le Thunder qui alignait un cinq majeur encore plus jeune que celui d’une équipe NCAA. Une nouvelle défaite (112-114) hier soir. La vingtième de suite. Terrible. Terrible pour la franchise texane qui se rapproche dangereusement du triste record des Cavaliers qui avaient perdu vingt-six rencontres consécutivement. Une situation très difficile à vivre pour le coach, Stephen Silas.

Les images font mal au cœur. Stephen Silas a accepté le poste en imaginant qu’il serait à la tête d’une équipe compétitive menée par James Harden, Russell Westbrook, Christian Wood et consorts. Au final, il se retrouve avec un groupe en reconstruction, où personne ne veut réellement jouer. C’est dur.

Dur pour un premier poste en NBA. Parce que quelque part, d’une manière ou d’une autre, son nom sera toujours associé à cette série de défaites. Il en va de sa réputation. Espérons qu’il ait une vraie chance de montrer ce dont il est capable avec un effectif plus déterminé et plus combatif que celui des Rockets actuellement. Peut-être qu'il aura l'occasion de relever cette organisation dans le temps. Surtout qu'il avait montré une attitude et une communication intéressantes jusqu'à présent.

