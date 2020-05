Steve Kerr s’emporte contre le « raciste » Donald Trump

L'affaire George Floyd dépasse largement le cadre d'un simple fait divers. Les violences policières, mortelles, sur les Afro-américains se multiplient et l'étranglement à mort de Floyd par un officier de Minneapolis a plongé tout un Etat dans une profonde colère. Les émeutes s'enchaînent dans le Minnesota, et hier, un commissariat de police a été brûlé. Dans la foulée, Donald Trump a condamné ces incidents et traiter les incendiaires de "thugs". Une sortie controversée de plus pour l'actuel président des Etats-Unis. À la connaissance de cette déclaration, Steve Kerr a utilisé Twitter et le message d'un journaliste d'ESPN pour répondre à Trump. Sans aucun filtre.

Thank you @PabloTorre for the perfect text. In 2017 Trump called kneeling NFL players who peacefully protested police brutality ‘sons of bitches.’ Last night he called Minneapolis protesters ‘thugs.’ This is why racists shouldn’t be allowed to be president. https://t.co/klcg8TeCDK

— Steve Kerr (@SteveKerr) May 29, 2020