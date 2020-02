Tacko Fall était mort de peur quand Gordon lui est passé par-dessus

C’était l’un des dunks les plus marquants du concours. Aaron Gordon a démontré toute sa détente en sautant par-dessus les 226 centimètres de Tacko Fall. Une sacrée prouesse. Si le résultat est nickel, ça n’a pas empêché le géant sénégalais de retenir son souffle pendant toute la durée de l’action.

« J’étais mort de trouille. Je lui ai dit : ‘Aaron, je te fais confiance et je te confie ma vie là.’ Mais il l’a fait. Je pense qu’il aurait dû gagner. Il s’est fait voler », témoigne le pivot des Boston Celtics.

Nombreux sont si qui, comme lui, estiment que l’ailier du Magic méritait mieux que sa deuxième place. Les juges avaient d’ailleurs prévu une égalité entre Gordon et Derrick Jones Jr. Mais il a finalement hérité d’un 47 pour son saute-mouton avec Tacko Fall alors que son adversaire du Heat avait marqué plus de points. L’un des jurys a donc baissé la note (et tous les regards sont braqués vers Dwyane Wade).

Le dunk d’Aaron Gordon par-dessus Tacko Fall