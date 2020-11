Thon Maker à la relance chez les Cleveland Cavaliers

Quel avenir pour Thon Maker en NBA ? Arrivé en NBA avec quelques espoirs concernant son potentiel, l'intérieur n'a jamais confirmé les attentes placées en lui. Sélectionné au #10 pick de la Draft NBA 2016 par les Milwaukee Bucks, il n'a pas réussi à s'imposer dans le Wisconsin.

Envoyé par la suite aux Detroit Pistons, le natif de Sydney n'a pas été bien plus productif. L'an dernier, il tournait ainsi à 4,7 points et 2,8 rebonds en 12 minutes de moyenne sur 60 matches. Plutôt décevant, le joueur de 23 ans se trouvait libre sur cette intersaison.

Mais d'après les informations du journaliste d'Hoopshype Michael Scotto, Maker a trouvé un accord avec les Cleveland Cavaliers. Il s'agit d'un deal d'un an pour le minimum avec la franchise de l'Ohio. Et surtout, ce contrat n'est absolument pas garanti.

Thon Maker and the Cleveland Cavaliers have agreed to a deal, league sources told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 28, 2020

Le Grand LIVE de la Free Agency NBA équipe par équipe

En effet, Thon Maker va devoir faire ses preuves lors du training camp pour avoir une place dans l'effectif des Cavs. Et autant le dire tout de suite, la concurrence s'annonce rude. A l'intérieur, Cleveland peut d'ores et déjà compter sur Kevin Love, Andre Drummond et JaVale McGee.

Ensuite, le Soudano-Australien va devoir se battre avec des éléments comme Charles Matthews ou Levi Randolph pour être conservé. A lui d'afficher son potentiel...

Le LISTING complet de tous les trades et signatures