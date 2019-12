Tom Thibodeau ne regrette rien pour Jimmy Butler

En janvier 2019, Tom Thibodeau a été licencié par les Minnesota Timberwolves. L'entraîneur a fait les frais de ses résultats décevants, mais aussi de sa mauvaise gestion. Assez logiquement, l'ancien coach des Chicago Bulls s'est vu reprocher l'échec du passage de Jimmy Butler. Pour faire venir l'arrière, Thibodeau avait sacrifié lors de l'été 2017 Zach LaVine, Khris Dunn et un choix au premier tour de la Draft (Lauri Markkanen). Et même si les Wolves ont réussi à atteindre les Playoffs en 2017-2018, Butler a ensuite réclamé son départ. Après un long feuilleton et de nombreuses turbulences en interne, il a été envoyé aux Philadelphia Sixers. Pour autant, Thibodeau ne regrette pas sa décision de l'avoir recruté.

"Je ne regrette pas d'avoir validé cet échange. Pour gagner, nous avions besoin d'un tel mouvement. Avec Jimmy, Taj Gibson, Derrick Rose et Jeff Teague, nous avons changé l'effectif. Ce qui a été oublié, c'est qu'en envoyant Ricky Rubio à Utah, nous avons aussi libéré 14 millions de dollars dans la masse salariale et avons obtenu un choix au premier tour. Pour atteindre les Playoffs, il fallait en tout cas du changement. C'est vraiment très dur d'obtenir l'un des 10 meilleurs joueurs de la NBA, donc quand une telle opportunité se présente, tu fonces. Son arrivée a permis à l'équipe de devenir un vrai prétendant pour les Playoffs", a estimé Tom Thibodeau pour The Athletic.

On peut comprendre cette position de la part de Tom Thibodeau. Sur le court terme, l'ajout de Jimmy Butler était essentiel pour passer un cap. Mais étant donné l'échec de cette collaboration, certains doivent tout de même avoir des regrets dans le Minnesota...