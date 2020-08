Une mafia. Le banc des Toronto Raptors est une mafia qui terrorise la NBA. Et ce même depuis le départ de Fred VanVleet, ex-sixième homme de luxe bombardé dans le cinq majeur cette saison. Cette nuit, les hommes de main des Canadiens – comprenez les hommes du banc – se sont régalés contre les Brooklyn Nets. 100 des 150 points inscrits par les Dinos proviennent des seconds couteaux. Un record NBA. Selon ESPN, jamais le deuxième cinq d’une équipe n’avait inscrit autant de points. Playoffs et saison régulière confondus.

« C’est cool mais ma préoccupation première reste de gagner », note Norman Powell. « C’est sympa mais je ne vais pas me concentrer dessus. On passe à la suite. »

Avec 29 points, Powell était justement au cœur de cette quatrième victoire de suite des Raptors. Son camarade Serge Ibaka en a ajouté 27. Lui aussi en sortie de banc. Parfait pour éliminer les Nets. C’est d’ailleurs le premier sweep de l’Histoire de la franchise, championne en titre.

CQFR : Doncic écrit sa légende, Mitchell on fire et les Sixers sweepés !

Mais les choses se corsent maintenant pour Toronto et sa mafia. Parce que les Boston Celtics pointent le bout de leur nez au second tour. Un duel qui s’annonce beaucoup plus engagé. Plus serré. Et qui reposera donc encore plus sur les performances des réservistes de chaque camp. Sur cet aspect précis, les Raptors partent sans doute avec un avantage.