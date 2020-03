On aurait dû se douter qu'il se passerait quelque chose d'anormal après le titre des Toronto Raptors en 2019. Historiquement, lorsque la ville de Toronto voit l'une de ses équipes sacrée pour la première dans l'un des sports majeurs, il se passe des choses derrière...

Comme l'a fait remarquer un utilisateur de Reddit cette semaine, chaque premier titre de l'une des franchises de l'Ontario débouche sur une calamité et une saison annulée. Jugez plutôt.

En 1918, les Toronto Maple Leafs ont remporté leur première Stanley Cup en NHL (National Hockey League). L'année suivante, en 1919, la grippe espagnole a déferlé sur le monde et la Stanley Cup a été annulée.

En 1992 et 1993, les Toronto Blue Jays ont remporté les deux premiers titres de leur histoire en MLB (Major League Baseball). En 1994, une grève a fait que les playoffs ont été purement et simplement annulés.

En 2019, donc, les Toronto Raptors ont dominé les Golden State Warriors en Finales NBA. Pour poursuivre cette triste tradition, la pandémie de coronavirus a frappé la planète et stoppé, pour le moment progressivement, la saison NBA. On aimerait vraiment que la malédiction prenne fin et que les matches reprennent, même en plein été, mais c'est quand même assez mal parti...