La NBA a tremblé. Hier soir, vers 22h30, Houston et Brooklyn on fait exploser leurs rosters pour satisfaire aux envies de mouvement de James Harden. Le barbu voulait quitter le Texas, donc quatre GM ont mis en place un trade taille XXXL pour faire en sorte que l'ancien MVP retrouve l'envie de jouer.

Au total ce sont donc 9 joueurs directement impliqués (7 transférés et 2 coupés, Thon Maker et Yogi Ferrell, pour faire de la place dans le roster des Cavaliers) et 10 tours de draft (les choix 2022, 2024 et 2026 de Brooklyn et le choix 2022 de Milwaukee ainsi que quatre « swaps » 2021, 2023, 2025 et 2027, plus un second tour de draft 2024 des Cavaliers et un second tour de draft 2023 des Rockets) soit un total global de 19 joueurs et futurs joueurs NBA qui ont vue leurs destinées et leurs futures destinées être impactées par ce transfert.

James Harden, les Nets, les Rockets : Les gagnants et les perdants d'un trade massif !

Ben Simmons retrouve le sourire

Naturellement, la planète NBA a réagi à ce mouvement en forme de tremblement de terre. La première réaction est venue du côté de Philly avec Ben Simmons. Elle n'est pas directement de lui (le gars n'est pas très actif sur les réseaux), mais elle vient de l'insider Marc J. Spears qui rapporte que le meneur des Sixers serait soulagé et ravi de ne pas avoir été tradé à Houston.

Visiblement, Simmons avait accepté la loi du business et s'attendait à devoir faire ses valises dans le Texas en début de soirée, mais l'annonce du retournement de situation en faveur de Brooklyn lui a redonné le sourire. Il va maintenant pouvoir se concentrer pleinement sur sa saison car il ne sera plus sous la menace permanente d'une Woj Bomb qui l'enverrait à l'autre bout du pays.

Hearing Ben Simmons was pretty ecstatic to not be traded from the Sixers to Houston for James Harden and believes his team is capable of bringing a title to Philadelphia. Doc Rivers is also a huge fan of Simmons and believes the best is yet to come with two-time NBA All-Star. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 13, 2021

LeBron James n'a pas le temps pour ça

Le King a été interrogé au sujet du trade de Harden après la rencontre face au Thunder. Visage fermé. Petites phrases sèches. Reniflette en forme de ponctuation. Circulez.

"Je n'ai pas vraiment eu de réaction. Des trades ont eu lieu aujourd'hui et je ne pouvais pas me permettre de m'y intéresser sachant que nous avions un match à jouer ce soir. Mon attention était sur le Thunder."

LeBron shares his reaction (or lack thereof) to James Harden being traded to the Nets: "Don't really have too much of a reaction. ... Trades happened today and I couldn't allow myself to indulge in that knowing that we had a game that we had to play tonight." pic.twitter.com/hjceBOUuKD — Ryan Ward (@RyanWardLA) January 14, 2021

Anthony Davis y est lui aussi allé de sa petite analyse en mode poker face :

Anthony Davis' reaction on the James Harden trade: "He got to one of his destinations. He wanted to play there. We'll see how it goes. ... They look good on paper. We'll see how it goes when those guys get in between the lines and get a chance to play alongside each other." pic.twitter.com/FK8lIlqKrM — Ryan Ward (@RyanWardLA) January 14, 2021

Plus de fun en revanche du côté de Donovan Mitchell, CJ McCollum, Andre Drummond ou encore Evan Fournier.

Woah😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) January 13, 2021

Right before my nap huh . Most entertaining sport in the business — CJ McCollum (@CJMcCollum) January 13, 2021

A live look at the NBA right now.... pic.twitter.com/kdYIJqY2TC — Andre Drummond (@AndreDrummond) January 13, 2021

WOW — Bradley Beal (@RealDealBeal23) January 13, 2021