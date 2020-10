La nomination de Tyronn Lue au poste de head coach des Los Angeles Clippers ne fait pas l'unanimité chez les fans. L'ancien joueur des Lakers a beau avoir remporté le titre NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2016, il n'a pas encore l'image d'un coach d'élite. Dans l'imaginaire collectif, les Cavs étaient un peu auto-gestion ou même carrément dirigés par LeBron James.

C'est évidemment faux, mais la "patte Tyronn Lue" sur le plan tactique et ADN de jeu n'est pas clairement identifiable à l'heure qu'il est. Une chose est sûre, Lue n'a pas accepté le job dans le simple but de passer de la pommade à Kawhi Leonard et Paul George, les deux stars de l'équipe.

Ce ne seront pas eux les coaches et contrairement à ce que souhaite par exemple Kyrie Irving à Brooklyn, tout le monde ne sera pas head coach à un moment ou à un autre. C'est le message qu'a fait passer le successeur de Doc Rivers pour les cinq prochaines saisons lors de sa conférence de presse de présentation mercredi.

"Kawhi Leonard et Paul George vont devoir s'adapter à mon système et à mon programme. Il faudra aussi que je m'adapte à leur zone de confort et à ce qui les rend meilleurs. Il faut qu'ils donnent le ton défensivement parce que ce sont les deux meilleurs two-way players de la ligue. Leur santé est, je pense, la chose la plus importante pour la saison à venir".

Parmi les facteurs qui ont précipité la chute des Clippers en playoffs, l'absence de leadership dans le groupe, notamment de la part des deux stars, a souvent été pointée du doigt. Pour Tyronn Lue, ce n'est pas exclusivement la tâche de Kawhi et PG.

"Le leadership est quelque chose de différent du niveau de jeu. Kawhi et PG sont des leaders par l'exemple. Tes meilleurs joueurs ne sont pas toujours les leaders naturels de l'équipe. Le leadership doit venir de moi, de Kawhi, de PG, de Lou Williams, de Pat Beverley. Ce doit être quelque chose de collectif. Je dois leur montrer un modèle de leadership différent et eux doivent en faire de même avec moi. Je ne sais pas tout. Ils ne savent pas tout non plus. Le plus important, c'est la communication".

Kawhi Leonard n'est pas le plus grand communiquant du monde et Paul George, s'il est généralement apprécié dans la ligue, a parfois une communication un peu curieuse. Faire en sorte que ces deux-là oeuvrent ensemble positivement et que l'alchimie se créé réellement avec le reste du groupe, pas comme la saison passée, sera le vrai premier défi de Tyronn Lue.