A 40 piges et sans être utile sur le terrain, Udo Haslem rempile à Miami !

Si le Miami Heat est arrivé jusqu'en Finales NBA, c'est évidemment grâce au leadership de Jimmy Butler, au coaching d'Erik Spoelstra et à la discipline de toute l'équipe. Mais il ne faudrait pas oublier l'impact d'Udonis Haslem. On a vu plusieurs fois le vétéran floridien haranguer ses coéquipier et se transformer en véritable assistant coach lorsque ses camarades avaient besoin qu'on leur remonte les bretelles. Sur le terrain, le triple champion NBA n'a disputé que quatre rencontres cette saison. Sur les cinq dernières années, "Udo" a d'ailleurs surtout été un figurant, avec 64 matches en tout et pour tout au compteur.

Malgré ça, Pat Riley ne veut pas encore le pousser à la retraite. A 40 ans, Udonis Haslem vient d'annoncer au Miami Sentinel qu'il repartait pour un tour avec sa franchise de toujours. C'est donc la peau d'un joueur de basket et non d'un membre du staff, que l'intérieur passé par la Pro A débutera la saison 2020-2021 dans un mois et demi.

Udonis Haslem, un coup de gueule qui a fait sensation !

Plus fort encore, Udonis Haslem n'a pas voulu dire qu'il s'agissait sans doute de sa dernière saison. Le Heat continuera de le laisser en tenue tant qu'il le souhaitera. Dans l'idée, le procédé est toujours un peu curieux quand il s'étend au-delà d'une saison ou deux comme c'est le cas ici. Si Miami fait à nouveau une grande saison, il n'y aura rien à redire à ce choix.

C'est donc parti pour une 18e saison pour Udonis Haslem, véritablement monument du Heat !