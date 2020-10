Udonis Haslem, un coup de gueule qui a fait sensation !

Le Miami Heat a été battu par les Los Angeles Lakers (114-124) lors du Game 2 des Finales NBA. Diminués par les absences de Goran Dragic et Bam Adebayo, blessés, les Floridiens ont bien essayé de rivaliser, mais n'ont pas été en mesure d'égaliser dans cette série (0-2). Sur ce match, Udonis Haslem a beaucoup fait parler de lui. Et pourtant, comme depuis le début des Playoffs, l'intérieur n'a pas disputé la moindre minute de jeu. Mais toujours très important dans le groupe, le vétéran de 40 ans a pris la parole lors d'un temps-mort dans le troisième quart-temps. Mécontent du visage affiché par ses partenaires, qui comptaient 18 points de retard à ce moment du match, Haslem a réalisé un sacré coup de gueule.

Car dans les faits, ce discours musclé a fonctionné. Le Heat, même limité, a réussi à réagir. Les hommes d'Erik Spoelstra ont recollé à 9 points, mais n'ont cependant pas été en mesure de bousculer les Angelenos. En tout cas, sur les réseaux sociaux, cette intervention d'Udonis Haslem a fait l'unanimité.

"Le mec sur le banc ne peut pas être plus énervé que ceux sur le parquet. Nous avons besoin de la même énergie sur le terrain. (...) Il faut se battre, s'arracher et même rendre le match moche pour avoir une chance", a lancé Dwyane Wade .

Miami va devoir s'inspirer de la mentalité d'Udonis Haslem pour avoir une chance de renverser ces Finales NBA.

Udonis Haslem may beat the living hell out of a teammate tonight pic.twitter.com/h7jEzhxA8U

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 3, 2020