Un coach de la bulle déjà menacé ?

Les Indiana Pacers continuent de surprendre. Depuis qu’ils ont poussé les Cleveland Cavaliers au bout des sept manches au premier tour des playoffs 2018, la franchise ne cesse de grappiller des places au sein de la hiérarchie à l’Est. Mais sans pour autant réellement franchir un cap. La progression est certaine mais elle ne se traduit pas (pas encore ?) par un beau parcours en playoffs. Et, visiblement, ça peut agacer les dirigeants de l’organisation. Pour preuve, le coach Nate McMillan qui serait dans une position délicate.

« Au moins deux personnes sont venues me voir pour me dire que Nate McMillan était en danger », confiait Jeff Van Gundy dans le podcast de Zach Lowe. Ce dernier allait dans le même sens que son invité : « C’est ce qui se répète depuis le début de la saison. »

Pourtant, Nate McMillan fait du bon boulot. Et il récoltera probablement encore des voix pour le trophée de COY cette saison. Surtout que ces Pacers sont performants dans la bulle, et ce malgré l’absence de Domantas Sabonis. Ils ont gagné 3 des 4 matches qu’ils ont disputé jusqu’à présent.

La franchise peut-elle prétendre aux finales de Conférence pour autant ? Probablement pas. Y’a-t-il la possibilité de trouver un coach plus performant ou plus moderne ? Peut-être. Mais ça ne changera pas le problème. Ce qu’il manque à Indiana, c’est une superstar pour voyager loin en playoffs. Et ça, ce n’est pas le ressort de l’entraîneur.