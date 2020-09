La nouvelle punchline dévastatrice de Vernon Maxwell

Vernon Maxwell est un sacré personnage de l’Histoire de la NBA. Un gars qui pétait un plomb et allait coller une beigne à un fan en tribune un soir de match. Bien avant Ron Artest et compagnie. Il avait d’ailleurs écopé de dix matches de suspension. Mais c’était aussi un joueur important des Houston Rockets, champions en 1994 et 1995. Réputé pour ses coups de chaud et surnommé « Mad Max », nickname qu’il porte à merveille, l’ancien joueur a gardé son sens du trashtalking même après sa carrière.

Il n’hésite jamais à chambrer les fans des équipes qui affrontent ses Rockets. C’était encore une fois le cas lors du premier tour finalement remporté in-extremis par Houston contre Oklahoma City. Avec une belle punchline de fin.

I’m not sure why I’m getting so much heat from OKC fans. I think it’s a great city. They have a great Walmart and the VHS section of their Blockbuster always has a nice selection. People in Utah would die to have those things. #begrateful.

— Vernon Maxwell (@VernonMaxwell11) September 3, 2020