Victor Oladipo prévient : « Je vais être agressif et défier les mecs en face »

Victor Oladipo n'est plus qu'à deux semaines de son retour sur les parquets. L'arrière All-Star des Indiana Pacers piaffe d'impatience après un an loin des terrains. Il s'est entretenu avec Shams Charania de The Athletic et n'a pu dissimuler son impatience et son envie d'en découdre. Retour programmé : le 29 janvier à domicile.

"Ce sera une soirée très émouvante. Peut-être encore plus pour ceux qui m'ont soutenu et vont me regarder que pour moi-même. Moi je vais juste jouer au basket comme je le fais depuis que j'ai 4 ans. Une fois que je me serais remis dedans, après quelques aller-retours et une faute sur quelqu'un (rires), ça ira. [...] Ma mère était là le soir où je me suis blessé. Sur la vidéo où on me voit sur le brancard, on peut la voir essayer de venir vers moi et être repoussée parce que les gens n'avaient pas réalisé qui c'était. Elle est venue me rejoindre dans la salle pour passer aux rayons X et c'est là que les larmes ont commencé à couler. La première chose qu'elle m'a dit, c'est que Dieu était simplement en train de nous tester et que tout allait bien se passer. J'ai eu un moment où j'étais mal, mais ma mère m'a permis de me relever. Elle m'a mis au défi de revenir plus fort qu'avant. [...] Je n'aurai pas d'arrière-pensées, je ne vais pas essayer de prendre mon temps. Je vais revenir à fond, être agressif. Allez défier les mecs en face. Je ne vais fuir devant rien, parce que je ne suis pas comme ça".

Les Indiana Pacers sont pour le moment cinquièmes de la Conférence Est, à trois victoires du 2e, Boston. Le retour de Victor Oladipo, star incontestée de l'effectif de Nate McMillan avant sa blessure, devrait permettre à Indy de revoir ses ambitions à la hausse.

Les stats de Victor Oladipo en 2018-2019