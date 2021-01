Victor Oladipo rêve toujours de Miami et espérerait un trade

La rumeur d'une envie de départ de Victor Oladipo ne datait pas d'hier. Mais avec le bon début de saison des Indiana Pacers et la possibilité pour l'arrière All-Star de quitter la franchise libre à la fin de la saison, "Dipo" ne semblait pas aussi pressé que certains autres gros poissons de la ligue. Pourtant, il a bien été envoyé aux Houston Rockets, en échange de Caris LeVert et dans le cadre du trade de James Harden. Mais Oladipo va-t-il vraiment jouer pour Houston ?

Selon Kevin O'Connor de The Ringer, le n°2 de la Draft 2013 n'a pas renoncé à atterrir dans l'équipe qu'il vise depuis plusieurs mois : le Miami Heat. Si l'intérêt est mutuel, les Floridiens peuvent très bien se dire qu'il est préférable d'attendre la fin du contrat de Victor Oladipo, plutôt que de perdre des atouts dans une transaction en cours de saison. Mais Miami n'a pas idéalement démarré sa saison, loin de là, et un renfort comme celui-là pourrait aider le groupe d'Erik Spoelstra à retrouver un classement plus conforme à son statut de finaliste NBA.

O'Connor va jusqu'à dire que "Dipo" a été tradé dans un "endroit où il ne veut pas être". Houston a une équipe loin d'être inintéressante sur le papier si tout le monde est à son meilleur niveau. John Wall a montré les prémices d'un retour tout à fait honorable, Christian Wood est une valeur montante de la ligue et rien ne dit que DeMarcus Cousins ne va pas finir par retrouver la flamme. Mais à l'instant T, en dehors même du drama causé par James Harden, les Rockets ne sont pas compétitifs et il est logique que Victor Oladipo soit déçu de ce changement de situation.

Pour le moment, l'ex-joueur du Magic, d'OKC et donc d'Indiana, tourne à 20 points, 5.7 rebonds et 4.2 passes à 42% sur les 9 premiers matches de la saison.